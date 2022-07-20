Лавров объяснил, как Россия поступит в случае раскаяния Европы

Если Европа решит восстановить торговые отношения, России следует обдумать это предложение и действовать исходя из ситуации, а не отвергать его. Об этом в интервью РИА «Новости» и RT заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я считаю, тогда не надо их отталкивать. Но надо посмотреть, насколько это нам выгодно, а уже потом реагировать», — сказал он.

Министр иностранных дел считает, что Евросоюз исчерпал сферы для введения санкций против России, сообщил RT. Последний пакет, по его словам, представляет одновременно санкции и их изъятие. В Европе начали анализировать ущерб, который нанесли собственной экономике.

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций 18 июля. В него не стали включать дополнительные ограничения на поставки энергоносителей, но внесли девять организаций и 48 физических лиц, в том числе чиновников. Кроме того, ограничат торговлю золотом и товарами двойного назначения.