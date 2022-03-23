Лавров назвал Украину инструментом Запада для подавления России

Запад выбрал Украину в качестве инструмента для давления на Россию. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Цель была сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведет себя на мировой арене. В том, что касается российского направления политики НАТО, то Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности», — сказал Лавров. Его процитировал ТАСС.

Министр вспомнил слова американского политолога Збигнева Бжезинского о том, какой будет Россия при дружественной Украине и что произойдет, если действительность окажется противоположной.

«Россия, говорил он, уже будет не великой державой, а средней — региональной. И для того, чтобы эта Украина стала эффективным инструментом сдерживания, она должна была стать анти-Россией, как недавно сформулировал наш президент», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что именно по этой причине на Украине насаждали и приветствовали неонацизм. Лавров назвал главной целью Запада возрождение однополярного мира.