Лавров назвал своих кумиров

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о своих кумирах, на которых он ориентируется в профессиональной деятельности, сообщило РИА «Новости». Это полководец, великий князь Александр Невский, а также бывшие главы МИД Александр Горчаков, Андрей Громыко и Евгений Примаков.

Среди заслуг Невского Лавров отметил достижение договоренностей с ханом Батыем, позволившие «сохранить самостоятельность внешней политики» Руси и способствовавших заложению «основ российского государства».

Андрея Громыко министр отметил, поскольку он дольше всех занимал пост, а также участвовал в создании Устава ООН.

Александра Горчакова Лавров похвалил за присоединение Крыма Российской империи после турецкой войны, а о Евгении Примакове сказал, что он успел за свой недолгий период нахождения в должности сформировать «ряд концепций», определивших направление внешней политики России.

О личностях, которые его вдохновляют, Лавров рассказал в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» на площадке «Единой России», написал сайт «Русская планета»