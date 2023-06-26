Власть 26 июня 2023, 18:01 Лавров назвал президента Франции Макрона частью западной военной машины

Читать 360tv в

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон является частью западной военной машины. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью RT.

По словам министра, в недавнем вооруженном мятеже в России Макрон увидел возможность реализовать угрозу, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России.

Реклама

Лавров отметил, что Макрон, как и CNN, и руководители украинского режима являются частью военной, экономической и информационной машины Запада.