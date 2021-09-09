Лавров назвал поведение Украины «внешнеполитической шизофренией»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал поведение украинских политиков «шизофренией». Об этом сообщила ТАСС.

В качестве примера он привел призывы к срочной встрече в «нормандском формате» от одних политиков и также заявления других представителей власти о том, что Киев не будет исполнять минские соглашения, передала «Русская планета».

«И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в „нормандском формате“, а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается», — заявил политик.