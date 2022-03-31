Лавров назвал политику США и НАТО главной причиной ситуации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной кризиса на Украине стала проводимая политика Соединенных Штатов и НАТО. По его мнению, они накачивали данную страну вооружением, нарушая свои обязательства.

«Основной причиной кризиса на Украине является политика, проводимая в течение нескольких десятилетий НАТО под руководством США», — сказал агентству «Синьхуа». Его ответы появились на сайте министерства иностранных дел России.

Лавров напомнил, что после распада СССР США и НАТО продолжали двигать военную инфраструктуру дальше на восток, они накачивали Украину оружием и создавали в этом государстве военную инфраструктуру.

«Это угрожало безопасности России и являлось серьезным нарушением принятых в ОБСЕ и в рамках отношений Россия — НАТО решений не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Штаты не заинтересованы в мире на Украине. Именно поэтому они не хотят давать гарантии безопасности этой стране.