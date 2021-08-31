Министр Лавров назвал подлой интерпретацию его слов про Сталина

Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову пришлось объяснить, что он имел в виду, когда говорил про Иосифа Сталина. Глава МИД РФ посчитал подлыми тех комментаторов, которые неправильно интерпретировали его слова.

«Я сказал следующее: „Те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу“», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что это советский народ спас Европу от завоевания и уничтожения. Он добавил, что сказал в том смысле, что некоторые силы используют отношения к Сталину для своей выгоды. Они хотят сдержать и ослабить Россию.

«Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ <…> стали затем говорить, что „Лавров оправдывает преступления сталинизма“. Это подло», — подчеркнул он.

По его словам, такие люди никогда не достигнут результатов.

Ранее Лавров сказал, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем XX века — это часть атаки на итоги Второй мировой войны, а также желание ослабить РФ политически.