Власть 13 июля 2023, 01:39 Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой для России Глава МИД Лавров: передача Украине F-16 сравнима с угрозой в ядерной сфере РИА «Новости»

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Появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, Россия будет рассматривать как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров газете Lenta.ru.

Дипломат отметил, что российские власти попытались донести до ядерных держав — США, Великобритании и Франции — что Россия не будет и не может игнорировать способность этих самолетов переносить ядерное оружие

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«Никакие заверения тут не помогут. В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет», — сказал Лавров.

Министр заявил, что Запад и НАТО создают серьезные риски прямого вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Последствия этого могут быть по-настоящему трагическими, добавил глава МИД.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО ряд стран подписали соглашение о подготовке летчиков ВСУ к полетам на западных истребителях. А президент Румынии Клаус Йоханнис предложил союзникам по НАТО построить у себя в стране тренировочную базу, напомнил RT.