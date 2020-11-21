Лавров назвал неприемлемыми попытки пересмотреть заявление по Карабаху

«Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Россия подтвердила готовность сделать все необходимое, чтобы это заявление продолжало работать

В ходе переговоров с российской делегацией премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян подтвердили, что готовы выполнять заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, отметил сайт RT.

«Мы встречались также с президентом Армении. И он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы договоренность выполнялась и впредь», — заявил глава МИД.

По его словам, особое внимание стороны уделили задачам по четкому и полноценному выполнению заявления о прекращении военных действий, а также оказанию гуманитарной помощи населению.

Российская ведомственная делегация прилетела в Ереван утром 21 ноября. Позже она посетит и Баку.

Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.