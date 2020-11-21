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    21 ноября 2020, 14:30

    Лавров назвал неприемлемыми попытки пересмотреть заявление по Карабаху

    Алена Макаренко

    Совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана по конфликту в Нагорном Карабахе — путь преодоления кризиса, причем именно таким образом, а не иначе. Попытки подвергнуть его сомнению неприемлемы. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».
    Лавров назвал неприемлемыми попытки пересмотреть заявление по Карабаху

    «Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путем урегулирования ситуации, которая обрела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчеркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом являются неприемлемыми», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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    В ходе переговоров с российской делегацией премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян подтвердили, что готовы выполнять заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, отметил сайт RT.

    «Мы встречались также с президентом Армении. И он, и премьер-министр подчеркнули, что это заявление помогло решить серьезнейшие проблемы, помогло спасти жизни. И они полностью привержены тому, чтобы договоренность выполнялась и впредь», — заявил глава МИД.

    По его словам, особое внимание стороны уделили задачам по четкому и полноценному выполнению заявления о прекращении военных действий, а также оказанию гуманитарной помощи населению.

    Российская ведомственная делегация прилетела в Ереван утром 21 ноября. Позже она посетит и Баку.

    Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.