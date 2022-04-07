Лавров назвал неприемлемыми новые предложения Украины по соглашению с РФ

Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, однако этот замысел неприемлем для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом написал РБК.

По словам Лаврова, новый проект соглашения с Россией, который представила Украина накануне, демонстрирует отход от предложений, сделанных в Стамбуле. В частности в новом варианте не прописано, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, хотя о таком условии стороны договорились во время переговоров в Турции.

«Недоговороспособность Киева характеризует его истинные замыслы на затягивание и даже подрыв переговоров с РФ», — заметил Лавров.

Однако, «несмотря на все провокации», Россия продолжит переговоры с Украиной, продвигая свой проект соглашения, добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины «именно в тот момент, когда забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет».