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    07 апреля 2022, 14:55

    Лавров назвал неприемлемыми новые предложения Украины по соглашению с РФ

    Гава МИД РФ Лавров назвал неприемлемым предложение Украины обсудить Крым и Донбасс на встрече лидеров двух стран

    Оксана Кириллова

    Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, однако этот замысел неприемлем для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом написал РБК.

    Лавров назвал неприемлемыми новые предложения Украины по соглашению с РФ

    По словам Лаврова, новый проект соглашения с Россией, который представила Украина накануне, демонстрирует отход от предложений, сделанных в Стамбуле. В частности в новом варианте не прописано, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь, хотя о таком условии стороны договорились во время переговоров в Турции.

    «Недоговороспособность Киева характеризует его истинные замыслы на затягивание и даже подрыв переговоров с РФ», — заметил Лавров.

    Однако, «несмотря на все провокации», Россия продолжит переговоры с Украиной, продвигая свой проект соглашения, добавил министр.

    Ранее Лавров заявил, что Запад, раздувая истерику вокруг Бучи, пытается сорвать переговоры России и Украины «именно в тот момент, когда забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет».