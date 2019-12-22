Лавров назвал любимую черту Трампа

Президент США Дональд Трамп обладает прямолинейностью. Эта черта характера хозяина Овального кабинета — редкость для ведущих политиков. И она нравится министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Российскому политику импонирует манера ведения переговоров Трампа, признался он в эфире программы «Большая игра», отрывок которой показали на Первом канале.

«Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает», — отметил Лавров.

По его словам, мало кто из политиков высшей категории обладает этим качеством. А это, по мнению главы МИД, «весьма продуктивный подход».

Лавров побывал 10 декабря в США, где провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также они затронули вопрос стратегической стабильности, поговорили о дальнейшей судьбе СНВ-3 и ситуации вокруг КНДР.

Однако Лавров был хорошо знаком с американским президентом еще до этого общения в Вашингтоне. Глава США принимал российского дипломата при прошлом госсекретаре США Рексе Тиллерсоне в мае 2017 года. Тогда оппозиция в Америке «попыталась раздуть шпионский скандал», что якобы России чуть ли не передали секретные сведения. Также Лавров общался с Трампом, когда тот встречался с президентом России Владимиром Путиным.