Лавров назвал источник мировой русофобии

Главным источником русофобии во всем мире сегодня остаются США, где ненависть ко всему русскому культивируется на самом высоком уровне. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Это связано с тем, что американские политики чувствуют собственное превосходство по отношению ко всему миру и демонстрируют собственную исключительность.

«Все это возрождает кое-какие воспоминания, особенно сейчас, когда русофобия и настоящий расизм по отношению ко всему русскому культивируется на самом высшем уровне», — заявил Лавров.

В качестве примера он привел слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который призвал наказать за происходящий кризис в мире президента России Владимира Путина и всех, кто его поддерживает.

«Он добавил, что „не только Россия, но и все русские заплатят за то, что происходит“», — пояснил глава МИД России.

Лавров заявил, что сегодня мир стоит перед реальной угрозой ядерной войны. Несмотря на то, что страны — постоянные члены Совета Безопасности ООН в начале года подтвердили недопустимость использования этого вида вооружений, риски сейчас достаточно велики. При этом есть много желающих искусственно раздуть и без того сложную ситуацию.