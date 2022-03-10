Лавров назвал фейком слухи о планах России напасть на Прибалтику

Россия не раз опровергала сообщения о планах России напасть на Прибалтику. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз вынужден был заявить, что подобная информация — это фейк.

«Типичный британский фейк», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Сергей Лавров провел в Анталье пресс-конференцию по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили ситуацию в этой стране. По итогам российский министр заявил, что Россия не нападала на Украину и не собирается этого делать по отношению к другим странам.

Также он подчеркнул, что Россия хочет видеть Украину демилитаризированной, дружественной к русским культуре и языку. Также он сказал, что российские власти будут делать все, чтобы российская экономика больше не зависела от Запада.

Кроме того, Лавров заявил, что не верит и не хочет верить в возможность ядерной войны.