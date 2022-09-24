Лавров назвал Евросоюз диктаторским образованием | 360°

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Лавров назвал Евросоюз диктаторским образованием

Глава МИД России Лавров: Евросоюз становится диктаторским образованием

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Евросоюз становится жестким диктаторским образованием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она пригрозила Италии задействовать имеющиеся в распоряжении ЕС инструменты, если ситуация на предстоящих выборах в стране «пойдет в сложном направлении». По мнению российского дипломата, это признаки высокомерия и диктата, сообщило РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что никто до Урсулы фон дер Ляйен не прибегал к угрозам.

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«Евросоюз в принципе становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием», — добавил Лавров на встрече с журналистами по итогам 77-й Генассамблеи ООН.

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В Италии резко отреагировали на слова председателя Еврокомиссии. Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини попросил ее уважать свободный выбор итальянского народа. В противном случае политики будут вынуждены «переосмыслить Европу», подчеркнул он.

Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что у ЕС присутствует политическая воля продолжить санкционное давление на Россию.

Сергей Лавров

Евросоюз

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