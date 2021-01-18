Лавров назвал «экзотической» идею включить Карабах в состав России

По мнению министра, вопрос о статусе Карабаха должны решать Армения и Азербайджан. При этом власти России ни разу не обсуждали тему включения этого региона в состав своей территории.

«Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав Российской Федерации. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения», — заметил Лавров.

Он подчеркнул, что у РФ подобных мыслей «даже близко нет». Политический деятель добавил, что при необходимости Россия поможет Армении и Азербайджану в поиске решения и поддержания мирной, а также стабильной обстановки в Карабахе.

Конфликт в регионе обострился 27 сентября минувшего года. Примерно через месяц боевых действий было заключено мирное соглашение. Армения, Азербайджан и РФ договорились о размещении в Нагорном Карабахе миротворцев из России.