Важное 15 сентября 2023, 11:29 Лавров напомнил, почему Россия начала спецоперацию Лавров заявил, что у России не было выбора перед началом СВО на Украине РИА «Новости»

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У России не было выбора перед началом спецоперации. У границ страны уничтожали десятки людей, которые жили на землях своих предков. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Лавров указал, что у границ возникли прямые военные угрозы безопасности России. При этом территории, которые в составе единой Украины должны были получить специальный статус, постоянно обстреливали.

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«Там ежедневно уничтожали десятки людей», — подчеркнул министр иностранных дел.

Предки этих русских людей столетиями строили города, дороги, порты и церкви, осваивая территории, напомнил глава российского МИД.

«Мы не имели права бросить их на растерзание фашистов», — заявил Лавров.

Ранее министр иностранных дел России заявлял, что СВО придала мощный импульс к возникновению многополярности и установлению справедливости в мире.