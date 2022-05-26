Лавров напомнил об атаках западных стран на Югославию, Ирак и Ливию

Руководитель российского МИД Сергей Лавров напомнил, как западные страны бомбили Ливию, Ирак и Югославию. Об этом сообщил RT.

«Вспомните, в 1999 году вдруг Соединенные Штаты решили, что угрозу для их безопасности представляет Югославия. 10 тысяч километров от берегов Америки. Разбомбили просто в момент», — заметил министр.

Он обратил внимание на то, что Штаты в 2003 году увидели потенциальную угрозу в Ираке и также разбомбили эту страну.

«До сих пор целостность Ирака еще не окончательно укреплена, проблем там хватает», — продолжил Лавров.

Еще один пример, отмеченный Лавровым, — это Ливия в 2011 году.

«Ну американцы тогда, Обама говорил: „Мы будем лидировать из-за спины Европы“. Ну и Франция — самая демократическая страна Старого Света (равенство, братство, свобода) — возглавила натовскую операцию по уничтожению режима. А в итоге уничтожили страну, которую собрать сейчас очень тяжело», — сказал глава внешнеполитического ведомства.