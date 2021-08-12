Лавров напомнил Лукашенко, что Крым входит в состав Союзного государства

Крым как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так глава МИД ответил на слова белорусского президента Александра Лукашенко о признании полуострова, сообщило РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что, согласно договору о Союзном государстве, в его состав входят территории Белоруссии и России в соответствии с законодательством каждой страны.

«По нашему законодательству Республика Крым — это территория РФ и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — заявил глава российского МИД.

Лукашенко в понедельник заявил, что Белоруссия признает Крым российским тогда, когда «последний олигарх» из России начнет поставлять на полуостров свою продукцию. Глава республики при этом указал, что готов переступить и через Будапештский меморандум.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова Лукашенко о признании полуострова, назвал позицию белорусского президента заведомо неудачной «попыткой усидеть на двух стульях».