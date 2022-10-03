Лавров намекнул, что к России присоединятся новые регионы | 360°

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Лавров намекнул, что к России присоединятся новые регионы

Глава МИД Лавров намекнул на присоединение к России следующих регионов

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Глава МИД Сергей Лавров выступил на внеочередном заседании Госдумы. Он намекнул, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — не последние регионы, которые войдут в состав России.

Трансляцию провел телеканал «Россия 24». Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

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«Хочу присоединиться к этому праздничному настроению, поздравить представителей четырех новых субъектов Российской Федерации. Уверен, что и следующий комплект конституционных законов будет одобрен», — заявил министр иностранных дел.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил — это именно то, что все хотели услышать из уст Лаврова, потому что дипломаты умеют говорить «между строк». Глава МИД ответил, что в этом случае «все совершенно». Многие восприняли слова министра как намек на то, что в будущем в состав России могут войти новые регионы.

Днем в понедельник Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Теперь в стране официально 89 регионов, отметил Вячеслав Володин.

Сергей Лавров

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