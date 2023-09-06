Власть 06 сентября 2023, 07:58 Лавров начал свою рабочую поездку в Индонезию Глава МИД Лавров прилетел в Индонезию для участия в Восточноазиатском саммите

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Глава МИД России Сергей Лавров приземлился в столице Индонезии — Джакарте. Он примет там участие в 18-м Восточноазиатском саммите. Видео с министром из аэропорта опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Джакарту. Прием душевный», — написала она.

Захарова ранее говорила, что Лавров в Джакарте проведет несколько встреч с региональными партнерами, напомнило РИА «Новости». Никаких возможных контактов российской стороны с американцами не анонсировали. Лавров после участия в саммите улетит в Бангладеш.

Восточноазиатский саммит —это платформа, при помощи которой лидеры государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) могут проводить диалог по темам политики, продвижения и развития взаимодействия между государствами. Встречи в этом формате проходят каждый год с привязкой к мероприятиям АСЕАН. Россию и США приглашают на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии с 2011 года.