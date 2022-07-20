Лавров исключил начало ядерной войны

Победителей в ядерной войне быть не может, поэтому она никогда не должна быть развязана. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА «Новости».

«Мы были инициаторами не одного заявления — и российско-американского, и постоянных членов Совбеза ООН — о том, что в ядерной войне не может быть победителя и она никогда не может быть развязана. Это позиция России, на которой она будет очень твердо стоять», — сказал Лавров.

Глава МИД также напомнил о доктрине России, которая четко объясняет, когда Москва может применить ядерное оружие.

Ранее Журналист Гия Саралидзе сказал «360», что Запад боится объявить России войну из-за армии и ядерной триады. Поэтому остается лишь вводить санкции.