Лавров охарактеризовал отношение Запада к Зеленскому принципом «он наш сукин сын» | 360°

Власть 23 сентября 2022, 00:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лавров охарактеризовал отношение Запада к Зеленскому принципом «он наш сукин сын» Глава МИД России Лавров: Запад относится к Зеленскому по принципу «он наш сукин сын» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад во главе с США выстраивает политику в отношении президента Украины Владимира Зеленского по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». Об этом на заседании Совета безопасности ООН по Украине заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости».

Глава российского МИД напомнил, что ВСУ с июля минируют Донецк запрещенными противопехотными минами «Лепесток», нарушая конвенцию 1997 года и второй протокол Женевской конвенции о запрете мин без самоликвидаторов.

Реклама

«Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления Киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын», — заявил Лавров.

Реклама

Цитата, которой министр охарактеризовал отношения Запада к Зеленскому принадлежит президенту США Рузвельту. Предположительно, Рузвельт сказал эти слова в адрес Анастасио Сомоса Гарсиа, никарагуанского военного и государственного деятеля, которому Штаты оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.

0 0 0 0 0 0