04 мая 2023, 22:01
Лавров и Цинь Ган обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине
Главы МИД РФ и Китая Лавров и Цинь Ган обсудили урегулирование кризиса на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Цинь Ганом обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщили в ведомстве.
«Обсужден ряд горячих тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — сказано в заявлении.
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Кроме этого, министры подняли вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время мартовского визита в Россию главы КНР Си Цзиньпина.
Как сообщили в российском ведомстве, министры положительно оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне мировой нестабильности, которая имеет тенденцию усиливаться.
Сергей Лавров и Цинь Ган также подтвердили планы укреплять взаимодействие в ООН, ШОС, «Группе двадцати» и других организациях.
«Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе», — заключили в МИД.
Встреча министров прошла на полях преходящего в Индии заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Международное мероприятие продлится до 5 мая включительно.
Сергей Лавров
МИД РФ
Китай
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