Власть 04 мая 2023, 22:01 Лавров и Цинь Ган обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине Главы МИД РФ и Китая Лавров и Цинь Ган обсудили урегулирование кризиса на Украине РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров вместе со своим китайским коллегой Цинь Ганом обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщили в ведомстве.

«Обсужден ряд горячих тем, включая усилия по мирному урегулированию украинского кризиса», — сказано в заявлении.

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Кроме этого, министры подняли вопрос реализации договоренностей, достигнутых во время мартовского визита в Россию главы КНР Си Цзиньпина.

Как сообщили в российском ведомстве, министры положительно оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне мировой нестабильности, которая имеет тенденцию усиливаться.

Сергей Лавров и Цинь Ган также подтвердили планы укреплять взаимодействие в ООН, ШОС, «Группе двадцати» и других организациях.

«Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе», — заключили в МИД.

Встреча министров прошла на полях преходящего в Индии заседания Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Международное мероприятие продлится до 5 мая включительно.