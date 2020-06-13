Лавров и Шойгу прилетят в Турцию для переговоров по Сирии и Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетят в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Об этом сообщили в Тwittеr МИД России.

Лавров и Шойгу прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации. Они прилетят в страну в понедельник, 14 июня.

Планируется, что встреча пройдет в Стамбуле. Особое внимание в рамках переговоров стороны уделят ситуации в Ливии, сообщило РИА ФАН со ссылкой на CNN Turk. По данным турецких СМИ, делегация также обсудит урегулирование ситуации в Сирии.

Министры приедут в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили этот вопрос по телефону 10 июня.

Путин обратил внимание на важность скорейшего прекращения огня в Ливии и возобновления межливийского диалога. А в числе приоритетных совместных задач по ситуации в Сирии главы государств назвали контроль за соблюдением перемирия в стране и нейтрализацию действующих в Идлибе террористических группировок.

Президенты России и Турции договорились о дальнейшем поддержании регулярных контактов в различных форматах, отметила газета «Известия».