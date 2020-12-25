Лавров и Шойгу пообещали исполнить новогодние желания детей

Шойгу выбрал открытку, в которой подросток написал, что мечтает о графическом планшете для рисования. А Лавров ориентировался на цвета своего любимого клуба «Спартак». Ему досталась карточка девочки, желающей поплавать с дельфинами.

«Алина Рейтер. Мечтает поплавать с дельфинами. Саратовская область, семь лет. Будем стараться», — заявил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в министерстве иностранных дел РФ представили шутливый капустник, который подготовили к онлайн-приему журналистов. В таком формате мероприятие состоялось впервые. Авторы собрали выступления главы ведомства Сергея Лаврова на актуальные темы, сложив отдельные фразы в стихи.