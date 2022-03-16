Лавров и Мединский поделились взглядами на переговоры с Украиной

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о роли теме санкций в переговорах России и Украины. «Вся эта безумная ситуация с экономическими санкциями […] является одной из ключевых переговорных тем на каждом нашем заседании», — заявил он. Позднее его слова подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Основной задачей переговоров Мединский назвал выявление вопросов, по которым можно было бы достичь согласия. Он считает, что быстрое урегулирование таких разногласий может ускорить процесс переговоров. Целью переговоров, по словам Мединского, является заключение мира, который устроит обе стороны конфликта. Он сказал, что экономическая повестка обсуждается на каждом раунде переговоров.

Заявление Мединского подтвердил Песков. По его словам, санкции действительно упоминаются на переговорах России и Украины, но подробности он разглашать не хочет. Также он отказался комментрировать возможную связь западных санкций в отношении России и подписания мирного договора с Украиной.

Переговорный процесс между Россией и Украиной ведется с 28 февраля. За это время страны успели провести несколько раундов различного формата. Значительных успехов стороны пока не достигли. Мединский отметил, что в переговорах участвуют не только официальные представители стран, но и группы юристов, военных и других экспертов.

Начиная с конца февраля США и европейские страны ввели ряд санкций в отношении РФ. По словам западных политиков, эти меры являются ответной реакцией на спецоперацию, которую Россия с 24 февраля проводит на территории Украины. Под санкции попал ряд крупных компаний, а также видные политические деятели. Также часть иностранных компаний отреагировали на спецоперацию, заявив о полном и частичном прекращении деятельности в России.