Лавров и Кулеба начали встречу «без галстуков»
Главы МИД России и Украины Лавров и Кулеба начали встречу в Анталье
Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились в Турции. Главы дипведомств начали встречу в формате без галстуков.
Фотографию с начала российско-украинских переговоров в Анталье опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Можно заметить, что Лавров и Кулеба на встрече действительно без галстуков.
Напротив Лаврова за столом можно заметить главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.
Главы внешнеполитических ведомств на встрече обсудят ситуацию на Украине, демилитаризация и денацификация которой стала одной из задач специальной военной операции РФ по защите мирных жителей Донбасса. Она началась 24 февраля.
Инициатором переговоров глав МИД России и Украины выступила Турция. После встречи с украинским коллегой Лавров отправится на Анталийский форум.
В Кремле ранее заявили, что Россия готова прекратить спецоперацию в один момент, если Украина выполнит условия, которые ей выдвинули. Это в том числе признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.