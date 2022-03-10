Лавров и Кулеба начали встречу «без галстуков»

Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились в Турции. Главы дипведомств начали встречу в формате без галстуков.

Фотографию с начала российско-украинских переговоров в Анталье опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Можно заметить, что Лавров и Кулеба на встрече действительно без галстуков.

Напротив Лаврова за столом можно заметить главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Главы внешнеполитических ведомств на встрече обсудят ситуацию на Украине, демилитаризация и денацификация которой стала одной из задач специальной военной операции РФ по защите мирных жителей Донбасса. Она началась 24 февраля.

Инициатором переговоров глав МИД России и Украины выступила Турция. После встречи с украинским коллегой Лавров отправится на Анталийский форум.

В Кремле ранее заявили, что Россия готова прекратить спецоперацию в один момент, если Украина выполнит условия, которые ей выдвинули. Это в том числе признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.