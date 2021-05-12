Лавров и Блинкен договорились провести встречу в Рейкьявике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Тони Блинкен договорились о встрече на полях сессии Арктического совета в в Рейкьявике 20 мая. Об их телефонном разговоре сообщила пресс-служба МИД РФ.

На повестку встречи будут вынесены ключевые вопросы двусторонних отношений и положения дел в мире. Помимо этого, в ходе телефонной беседы стороны обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова. Высказались на тему возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Коснулись и решения задач в сфере стратегической стабильности.

Также стороны обсудили российско-американские контакты, в том числе и предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лавров и Блинкен могут провести встречу в Рейкьявике в рамках министерского заседания Арктического совета. Но точных договоренностей на этот счет не было.

Накануне Лавров рассказал журналистам о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По его словам, Москва и Вашингтон работают над различными аспектами связанными с этими переговорами.