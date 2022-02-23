Лавров: генсек ООН подвергся давлению Запада при оценке событий на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «оказался подвержен давлению Запада», оценивая ситуацию на востоке Украины, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. На днях генсек ООН «сделал несколько заявлений, не соответствующих его статусу и полномочиям», отметил министр во время встречи со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Лаврова процитировали «Известия».

По словам главы российского МИД, конфронтацию в отношении России в мире сейчас пытаются нагнетать по любому поводу.

Накануне Антониу Гутерриш, выступая на брифинге в нью-йорской штаб-квартире ООН, назвал решение России о признании независимости ЛНР и ДНР нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и «смертельным ударом по Минским соглашениям». Гутерриш подчеркнул, что эти односторонние меры противоречат принципам Устава ООН.

Генсек также отметил, что «глубоко обеспокоен» развитием событий вокруг Украины, и заявил, что российские военные на Донбассе не могут считаться миротворцами.