ВСУ издевались над мирным населением Бучи после ухода Вооруженных сил (ВС) России из города. Они планировали переложить ответственность за преступления на РФ. Снятые в Буче кадры подтверждают преступления ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова опубликовало РИА «Новости».

Лавров сделал это заявление на встрече с замгенсека ООН, руководителем управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Мартином Гриффитсом. По итогам переговоров глава российского МИД вышел на брифинг.

Основной темой встречи Лавров назвал обсуждение украинской повестки. По его словам, российская сторона дала «развернутую оценку событий» в Буче.

«Подчеркнуто, что произошедшее там является откровенной провокацией, нацеленной на то, чтобы представить Россию виновной в преступлениях, совершенных уже после ухода российских Вооруженных сил», — сказал он.

Постпредство РФ в ООН несколько раз подавало заявку на экстренное собрание Совета Безопасности при альянсе. Первое прошение отклонила Великобритания. Статус второго заявления пока неизвестен.