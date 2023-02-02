Власть 02 февраля 2023, 12:07 Лавров допустил отправку Западом боевых расчетов на Украину Глава МИД Лавров: Запад может отправить вместе с техникой и боевые расчеты на Украину U.S. Department of Defense

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Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что западные страны будут направлять на Украину военную технику вместе с боевыми расчетами. Последних оформят как наемников. Такое заявление он сделал в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

Министр добавил, что российские власти не обращались к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь с проведением спецоперации, все вопросы на Украине Россия способна решить самостоятельно.

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Также Лавров выразил мнение, что идеи Запада провести трибуналы против России и потребовать РФ заплатить репарации украинской стороне являются грубыми нарушениями международного права. Он также сообщил о том, что западные страны присматривают на роль «следующей Украины» Молдавию.

Ранее стало известно, что США поставят Украине свои танки M1 Abrams, а Германия — собственные Leopard 2. При этом ФРГ разрешит реэкспортировать боевые машины немецкого производства другим государствам.