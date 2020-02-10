Лавров допустил обмен послами между Москвой и Киевом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью «Российской газете», что в Москве не будут против возвращения украинского посла.
«Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — заметил глава МИД России.
Лавров заметил, что обе страны связаны друг с другом в разных сферах — экономике, транспорте, «семейных связях». Поэтому «неразумно постоянно возводить какие-то барьеры».
Министр обратил внимание и на поведение украинских политиков в личных беседах, приведя в пример встречу с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Париже.
«Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине. Но на публике практически каждый из них говорит по-другому», — подчеркнул Сергей Лавров.
В 2014 году Киев отозвал своего посла из России на фоне обострившихся отношений и госпереворота на Украине. В 2016 году в Москву вернулся посол РФ на Украине.