Власть 24 ноября 2022, 08:59 Лаврентьев предположил, что США стоят за активизацией курдов в Ираке и Сирии Спецпредставитель Лаврентьев: за активизацией курдов в Ираке и Сирии стоят США РИА «Новости»

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Соединенные Штаты могут стоять за активизацией курдов в Ираке и Сирии. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

«То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане, — мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так», — заявил он.

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По его словам, Запад рассматривает Сирию как еще один фронт борьбы с РФ на фоне российской спецоперации на Украине. Лаврентьев допустил, что за активизацией курдов в отношении Турции и Ирана может стоять какой-то «опытный дирижер».

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Спецпредставитель считает, что США поддерживают иранских курдов и настраивают их на протесты. Кроме того, Штаты снабжают северо-восток Сирии едой и вооружением. Таким образом, можно сделать вывод, что курды крайне зависимы от американских властей.

Лаврентьев в интервью также подчеркнул, что Россия, несмотря на СВО, продолжает свою деятельность в Сирии.