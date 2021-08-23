Утверждения европейских стран о том, что газопровод «Северный поток — 2» усилит их зависимость от газа из России и укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, необоснованны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Рассматриваем строительство газопровода „Северный поток — 2“ как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны», — сказал Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

По словам Лаврова, с вводом «Северного потока — 2» в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита газа без увеличения его объемов на данный момент. Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, это уменьшит экологический вред от его транспортировки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна рассчитывает на принятие Евросоюзом мер против запуска «Северного потока — 2». По его словам, Украина готова начать реализовывать двусторонние проекты с Германией и воплощать энергетическое партнерство.