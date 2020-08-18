Дегтярев намерен взять ипотеку для покупки квартиры в Хабаровске

Он уточнил, что вместе с женой уже выбрал квартиру, на которую он намерен взять кредит.

«Решение принято, семья переезжает полностью, все Дегтяревы будут в Хабаровске», — заявил он.

На вопрос о том, какие у него впечатления от работы губернатора Михаил Дегтярев заявил, что это ответственная должность, но при этом интересная и творческая.

«Я доволен тем, что президент доверил высокий пост, и благодарю Владимира Владимировича», — заявил врио губернатора.

Жена Михаила Дегтярева вместе с двумя сыновьями прилетела в Хабаровск в минувшую пятницу, 14 августа. Врио главы региона встретил их в аэропорту города с цветами.

На пост временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева назначил президент России Владимир Путин. Бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР сменил отправленного в отставку в связи с утратой доверия Сергея Фургала. Бывший руководитель региона стал фигурантом уголовного дела об организации убийств и покушений на убийство. В настоящий момент он находится в московском СИЗО.

Жители региона встретили нового руководителя достаточно прохладно. Накануне Михаил Дегтярев предложил несогласным с его назначением жителям края начать конструктивный диалог путем собрания народного совета.

Местные жители должны выдвинуть несколько кандидатур, которые будут доносить до региональных властей мнение народа по тем или иным вопросам. Для определения кандидатур, которые войдут в такой народный парламент на сайте «Голос27» начались выборы. Пройти в народный совет смогут те, за кого проголосуют не менее 250 человек.