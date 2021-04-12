Москва и еще 16 регионов завершили квартал с дефицитом

В Москве и еще 16 российских регионах в первом квартале тратили больше, чем получали. Самый большой относительный дефицит бюджета Минфин зафиксировал в Ульяновской области, Коми и Еврейской автономии, сообщили «Известия».

В целом российские регионы завершили период с января по март с профицитом — доходы превысили расходы на 150 миллиардов рублей.

Дефицитным бюджет оказался в Москве, Карачаево-Черкесии, Чечне, Хакасии, Туве, Калмыкии, Удмуртии, Коми, Якутии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, а также в Ленинградской, Иркутской, Томской, Ульяновской, Новгородской областях.

Совокупный разрыв между доходами и расходами в этих субъектах составил 76 миллиардов рублей.

В первом квартале 2020 года дефицитными были 20 регионов. Тогда общий профицит всех субъектов Федерации за три месяца составил 300 миллиардов рублей.

В целом 2020 год завершили с дефицитом 57 из 85 регионов. Разрыв между доходами и расходами составил 730 миллиардов рублей.

Прямой зависимости между развитием экономики и дефицитом нет, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.