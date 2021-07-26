Кузнецова заявила о необходимости создать команду по вывозу детей из горячих точек в Сирии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о том, что на данный момент существует острая необходимость создания международной правозащитной команды. Организация должна будет заниматься вывозом детей из горячих точек Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение», — отметила политик.

Кузнецова заявила, что сейчас тысячи детей проживают в тяжелых условиях, непригодных для жизни. По ее словам, проблема эвакуации детей требует куда больших усилий, чем прилагаются сейчас, передал RT.