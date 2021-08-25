Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова уверена, что необходимо создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов. Она обратилась с таким предложением к Минпросвещения.

Такое заявление Кузнецова сделала во время своего обращения к Владимиру Путину на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что президент поручил Министерству просвещения организовать работу по развитию позитивного и созидательного контента.

«Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения, как компетентного, уполномоченного органа, рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования», — уточнила Кузнецова.

Она добавила, что в интернете есть много полезной информации, однако ее сложно найти.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что предложение о дополнительных мерах поддержки многодетных семей внесли в семейный блок народной программы «Единой России» Речь идет о помощи родителям с детьми младше трех лет.