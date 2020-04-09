Кутепов: вывоз мусора должен стать единообразным во всех регионах

Кутепов отметил, что плату за вывоз мусора необходимо считать из количества жильцов.

«Мусор — это продукт жизнедеятельности человека, а потому все тарифы должны формироваться, исходя из количества людей, живущих в конкретной квартире. Чем их больше, тем, соответственно, и плата выше. И я уверен, что во всех регионах должно быть единообразие в этом подходе. Надеюсь, что наш проект, если станет законом, этому поспособствует», — пояснил сенатор.

По его словам, планируется «дать возможность организациям, предоставляющим коммунальные услуги, получить​ бесплатный доступ к персональным данным россиян, ​ которые размещены​ в государственной информационной системе ЖКХ».

«Тогда платежи можно начислять, исходя из конкретного количества проживающих. Операторы будут гарантированно получать свои деньги, а граждане будут понимать формирование суммы в платежках. Сегодня часть россиян не хочет платить за вывоз мусора, потому что, в первую очередь, не понимает, как происходит формирование платежек», — добавил Кутепов.

Он убежден, что проблем с нарушением закона «О защите персональных данных» не должно быть. Председатель обратил внимание на то, что за прошлый год размер дебиторской задолженности региональных операторов превысил 30 миллиардов рублей.

«К сожалению, сегодня есть риски частичного или полного прекращения оказания населению​ коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении 17 региональных операторов, работающих в 10 регионах. Среди них республика Дагестан, республика Саха (Якутия), Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Орловская области. Всего — 13,6 миллиона человек. А ведь мусорная реформа это не только обязанность регоператора вывозить и утилизировать мусор, но и обязанность граждан оплачивать услуги оператора», — заявил Кутепов.