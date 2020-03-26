Кутепов: необходимо определить судьбу недостроенных судов России

Представители Росрыболовства обратили внимание комитета на шесть судов рыбопромыслового флота. Их не достроили за несколько десятков лет и передали на ответственное хранение.

«По всем вышеуказанным судам отсутствуют решения, позволяющие либо осуществить достройку судов, либо принять иные меры, что делает экономический эффект от вложенных средств в указанные суда отрицательным», — заявил Кутепов.

Он попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Викторию Абрамченко и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова решить вопрос.

Кутепов призвал поручить уполномоченным лицам разобраться в ситуации. Главе Министерства промышленности и торговли предстоит определить возможность достроить суда.

Глава Комитета уточнил, что можно выделить из федерального бюджета субсидии. Они помогут возместить затраты отечественных организаций на завершение работ.