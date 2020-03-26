    26 марта 2020, 10:58

    Кутепов: необходимо определить судьбу недостроенных судов России

    Ольга Ситникова

    Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что минимум шесть многомиллионных судов остаются недостроенными в России. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Представители Росрыболовства обратили внимание комитета на шесть судов рыбопромыслового флота. Их не достроили за несколько десятков лет и передали на ответственное хранение.

    «По всем вышеуказанным судам отсутствуют решения, позволяющие либо осуществить достройку судов, либо принять иные меры, что делает экономический эффект от вложенных средств в указанные суда отрицательным», — заявил Кутепов.

    Он попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Викторию Абрамченко и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова решить вопрос.

    Кутепов призвал поручить уполномоченным лицам разобраться в ситуации. Главе Министерства промышленности и торговли предстоит определить возможность достроить суда.

    Глава Комитета уточнил, что можно выделить из федерального бюджета субсидии. Они помогут возместить затраты отечественных организаций на завершение работ.