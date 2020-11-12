Курганскую область с другим регионом УрФО объединять не будут — Якушев
«В повестке этого вопроса точно нет», — заявил он.
По словам Якушева, никаких решений не принято, никаких задач не поставлено. Каждый из регионов Урала представляет собой самостоятельный субъект с конституционным набором прав.
Тем не менее Якушев продолжит все начинания предыдущего полпреда в округе Николая Цуканова. Для него важен принцип преемственности. Накануне он уже изучил все проекты и обсудил их.
Якушев высоко оценил работу своего предшественника, который сделал очень многое.
«Он, действительно, очень беспокойный человек в хорошем смысле этого слова. Я знаю, насколько активно он лоббировал интересы субъектов Уральского федерального округа. Это будет продолжено», — заметил Якушев.
Он будет выступать лоббистом всех субъектов в составе Уральского федерального округа. Новый полпред пообещал сделать работу местных властей, бизнеса и общественных организаций ощутимой для всех жителей округа. Причем на деятельность никак не повлияет, сильный ли это субъект РФ или же в нем ситуация развивается «несколько сложнее».
Якушев планирует продолжить привлечение финансов в регионы Зауралья.
Ранее некоторые СМИ написали, что возможно объединение некоторых субъектов УрФО, в том числе Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Владимира Якушева от этой должности 9 ноября. После этого чиновник занял пост полпреда в Уральском федеральном округе.