«В повестке этого вопроса точно нет», — заявил он.

По словам Якушева, никаких решений не принято, никаких задач не поставлено. Каждый из регионов Урала представляет собой самостоятельный субъект с конституционным набором прав.

Тем не менее Якушев продолжит все начинания предыдущего полпреда в округе Николая Цуканова. Для него важен принцип преемственности. Накануне он уже изучил все проекты и обсудил их.

Якушев высоко оценил работу своего предшественника, который сделал очень многое.

«Он, действительно, очень беспокойный человек в хорошем смысле этого слова. Я знаю, насколько активно он лоббировал интересы субъектов Уральского федерального округа. Это будет продолжено», — заметил Якушев.

Он будет выступать лоббистом всех субъектов в составе Уральского федерального округа. Новый полпред пообещал сделать работу местных властей, бизнеса и общественных организаций ощутимой для всех жителей округа. Причем на деятельность никак не повлияет, сильный ли это субъект РФ или же в нем ситуация развивается «несколько сложнее».

Якушев планирует продолжить привлечение финансов в регионы Зауралья.

Ранее некоторые СМИ написали, что возможно объединение некоторых субъектов УрФО, в том числе Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Владимира Якушева от этой должности 9 ноября. После этого чиновник занял пост полпреда в Уральском федеральном округе.