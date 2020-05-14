Курганская чиновница проигнорировала карантин после возвращения мужа-вахтовика

Мужчина работал вахтовым методом в ЯНАО, где отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусом. После его возвращения домой чиновница продолжила ходить на работу.

«Есть информация, что сотрудница отдела образования администрации Целинного района выходит на работу, несмотря на то, что ее муж недавно вернулся с вахты из ЯНАО. У него взяли анализы на коронавирус, но результатов еще нет», — рассказал источник агентства.

Местные жители возмущены подобным поведением чиновницы. В Целинном районе уже выявлено пять случаев коронавируса.

Однако вскоре сотрудница администрации все же ушла на обязательный карантин, рассказал глава района Иван Светличный.

«Люди сразу отреагировали, сообщили о возвращении мужчины с вахты. Позвонили в Роспотребнадзор, в полицию, сейчас семья соблюдает обязательную самоизоляцию», — отметил он.

У всех, кто возвращался в Курган, взяты анализы на новую инфекцию.

Всего в Курганской области подтверждено 99 случаев коронавируса. Выздоровели 38 человек. В регионе действуют режим самоизоляции и пропускной режим.