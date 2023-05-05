Власть 05 мая 2023, 20:03 Купол Сенатского дворца в Кремле восстановили после атаки дронов Управделами президента сообщило о восстановлении купола Сенатского дворца в Кремле РИА «Новости»

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В Москве завершили восстановление поврежденного в результате атаки украинских дронов купола Сенатского дворца, сообщили РИА «Новости» в Управлении делами президента. Там уточнили, что специалисты закончили работы по замене листов.

«Два медных листа заменены, работы завершены», — рассказала пресс-секретарь Управделами президента России Елена Крылова.

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Украина попыталась организовать атаку на Кремль ночью 3 мая. Беспилотники повредили купол Сенатского дворца, военные и представители спецслужб вывели аппараты из строя. Президент Владимир Путин не пострадал, в тот момент он находился в своей резиденции в Ново-Огареве.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в результате ЧП повреждения получили два медных листа на куполе Сенатского дворца. По его словам, они оказались опалены. Других разрушений в результате атаки не было.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского кризиса. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ назвал политика «старым наглым дураком».