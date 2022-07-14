Купленные на зарубежных сайтах товары разрешили продавать россиянам с местных складов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовывать товары, купленные на иностранных интернет-площадках, с российских складов. Документ появился на портале правовой информации.

Сейчас российское законодательство не предусматривает продажу товаров физлицу, приобретающему их на иностранном сайте, со склада в России.

Прошлогоднее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии предлагало государствам — членам Евразийского экономического союза провести соответствующий эксперимент в отношении товаров для личного пользования, купленных гражданами через интернет и ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС или иностранных товаров, продаваемых через интернет с таможенного склада.

Новый закон наделил правительство полномочиями по определению порядка, сроков и условий проведения эксперимента. Кабмин также определит порядок осуществления таможенного контроля и обстоятельств, до наступления которых товары находятся под таким контролем.