Власть 05 сентября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Купальный сезон официально завершился в Челябинской области

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Замглавы Челябинска Александр Астахов объявил о закрытии купального сезона. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным местных СМИ, Астахов провел совещание, на котором поблагодарил работников поисково-спасательной службы за качественное выполнение обязанностей.

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Он отметил, что за лето на пляжах Челябинска успели побывать более 170 тысяч человек. Спасатели достали из воды 40 человек, а также оказали первую помощь 400 раз.

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