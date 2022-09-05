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Купальный сезон официально завершился в Челябинской области

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Замглавы Челябинска Александр Астахов объявил о закрытии купального сезона. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным местных СМИ, Астахов провел совещание, на котором поблагодарил работников поисково-спасательной службы за качественное выполнение обязанностей.

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Он отметил, что за лето на пляжах Челябинска успели побывать более 170 тысяч человек. Спасатели достали из воды 40 человек, а также оказали первую помощь 400 раз.

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Челябинская область

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