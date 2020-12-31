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    31 декабря 2020, 00:10

    «Заявление из преисподней». Захарова высмеяла слова Кулебы о Крыме

    Нина Петлинова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он заявил, что сделает тему Крыма для России «адской, а не священной».

    «Заявление из преисподней», — написала Захарова в своем Facebook.

    Кулеба заявил, что тема Крыма должна стать для России «адской, а не священной» во время интервью ТСН. Кроме того, он выразил уверенность, что наступит день, когда в Симферополе поднимут флаг Украины.

    Говоря о «Крымской платформе» Кулеба отметил, что поддержка мероприятия — это политический выбор других стран. «Крымская платформа» планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова.

    Дмитрий Кулеба уже не раз делает провокационные заявления в адрес России, причем не только в отношении Крыма. Ранее он заявил, что первая в мире вакцина «Спутник V», которую зарегистрировали и разработали в России — гибридное оружие. В ответ на это в Москве отметили, что подобные заявления украинского политика в первую очередь отражаются на жителях его страны, жизни которых сейчас находятся в опасности.