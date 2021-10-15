Кудрин заявил о снижении уровня бедности в 2020 году

Уровень бедности по итогам 2020 года в России снизился с 12,3% до 12,1%, что в условиях пандемии и действующих ограничений существенно. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на заседании комитета Госдумы по налогам и финансам выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Для пандемийного года с кризисом, и с падением ВВП, и с локдауном, вот это достижение — снижение бедности, считаю существенным», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что для дальнейшего снижения этого показателя требуется принимать дополнительные меры.

На своей странице в Twitter Алексей Кудрин написал, что в 2020 году на антикризисные меры, включая налоговые льготы, отсрочку и уплату налогов направили около трех триллионов рублей. Он пояснил, что позволило поддержать экономику и граждан,.

«За счет адресной помощи уровень бедности за 2020 год не только не вырос, но и снизился с 12,3% до 12,1%», — добавил Кудрин.

Счетная палата уже отчитывалась о том, что в 2020 году уровень бедности в России удалось снизить в условиях сложной экономической ситуации, вызванной пандемией. Ведомство связало этот фактор с крупными социальными выплатами.