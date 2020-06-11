Кудрин заявил, что поддержку бизнесу можно было бы расширить

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался о выплатах россиянам и бизнесу в период пандемии. По его словам, государство могло бы раздать больше денег, а весь процесс сделать более простым.

По его словам, в условиях кризиса хорошо работают быстрые и несложные методы предоставления помощи.

«Только на эти три-четыре месяца, потом можно вернуться к традиционным методам поддержки, но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — заявил он в интервью ТАСС.

Кудрин считает, что меры поддержки для малого и среднего бизнеса тоже можно было бы расширить. Так, финансовую помощь могли бы получить предприятия из пострадавших областей, чей оборот составляет от пяти до 15 миллиардов рублей.

«И оказывать поддержку по фактическому снижению оборота и ухудшению финансового положения», — заметил он.

Сейчас на выплаты могут рассчитывать компании с объемом выручки до двух миллиардов. По его мнению, Кабмин на эти цели должен был бы дополнительно выделить еще два-три триллиона рублей. Он рассказал также, что прямые меры поддержки и выпадающие нефтегазовые доходы (покроют из Фонда национального благосостояния) достигают 4% ВВП.

Большая часть средств идет на зарплаты бюджетникам, содержание Минобороны и на выплаты Пенсионному фонду.

Руководитель Счетной палаты заметил, что адресную поддержку станет оказывать проще после начала работы единого федерального информационного регистра. В нем будет собрана информация из многих ведомств о положении дел многих граждан.

Ранее Кудрин высказал свое мнение о системе здравоохранения в РФ.