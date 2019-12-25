Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло экономику России

Российская экономика сумела пережить кризис 2008–2009 годов благодаря решению Владимира Путина о создании резервных фондов. В стране в этот период не сокращались зарплаты и росли пенсии.

О роли Путина, который в 2008 году находился в должности премьер-министра России, рассказал в интервью РИА «Новости» глава Счетной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Он (Владимир Путин — прим. ред.) единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008–2009 года», — подчеркнул Кудрин.

Политик заметил, что создание фондов, хотя и продумывалось совместно, стало во многом именно заслугой нынешнего главы государства.

«Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — сказал Кудрин.

Появившиеся фонды, заметил он, играли «решающую роль в спасении экономики» и социальных расходов. В стране в период кризиса не отмечалось сокращение заработных плат, вдвое выросли пенсии.

«Это очень важно», — обратил внимание глава Счетной палаты.

О деятельности Владимира Путина в период 2008–2009 годов он рассказал в рамках проекта, который посвящен 20-летию Путина во главе России.