    25 декабря 2019, 08:28

    Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло экономику России

    Александра Ломейко

    Российская экономика сумела пережить кризис 2008–2009 годов благодаря решению Владимира Путина о создании резервных фондов. В стране в этот период не сокращались зарплаты и росли пенсии.
    Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло экономику России

    О роли Путина, который в 2008 году находился в должности премьер-министра России, рассказал в интервью РИА «Новости» глава Счетной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

    «Он (Владимир Путин — прим. ред.) единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008–2009 года», — подчеркнул Кудрин.

    Политик заметил, что создание фондов, хотя и продумывалось совместно, стало во многом именно заслугой нынешнего главы государства.

    «Все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — сказал Кудрин.

    Появившиеся фонды, заметил он, играли «решающую роль в спасении экономики» и социальных расходов. В стране в период кризиса не отмечалось сокращение заработных плат, вдвое выросли пенсии.

    «Это очень важно», — обратил внимание глава Счетной палаты.

    О деятельности Владимира Путина в период 2008–2009 годов он рассказал в рамках проекта, который посвящен 20-летию Путина во главе России.