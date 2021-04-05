Кудрин рассказал, когда бедность в России сократится в два раза

Снижение уровня бедности запланировано к 2030 году, но можно добиться этого можно и раньше. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно уже добиться раньше, чем к 2030 году, больше того, в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому была посвящена. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — рассказал он на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту, прямую трансляцию которого можно посмотреть на сайте ведомства.

Кудрин уточнил, что все необходимые для этого меры озвучиваются правительству.

«Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — сказал глава Счетной палаты.

Но раскрывать он их не стал, потому что некоторые меры «социально чувствительны». Кудрин также добавил, что «много обещаний вызывает много ожиданий».

В 2018 году президент России Владимир Путин сформулировал национальные цели развития страны, одна из которых заключалась как раз в снижении уровня бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. Но в 2020 году национальные цели были уточнены, а срок перенесли на 2030 год.